Eski paylaşımları ortaya çıktı: Muharrem İnce'nin sahte kasetini servis eden hesabın sahibi AKP'li trol çıktı

Bir süredir yayımladığı videolarla iktidara yakın isimler hakkında iddialar ortaya atan Ali Yeşildağ’ın adının ve fotoğrafının kullanıldığı bir Twitter hesabından Muharrem İnce hakkında seks kaseti yayımlanacağı iddiası paylaşıldı. Ancak hesabın Ali Yeşildağ ile alakasının olmadığı ve geçmişte AKP'li trollerce kullanıldığı ortaya çıktı.