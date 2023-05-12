Eski paylaşımları ortaya çıktı: Muharrem İnce'nin sahte kasetini servis eden hesabın sahibi AKP'li trol çıktı
Geçtiğimiz günlerde sosyal medyanın gündemine Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye ait olduğu iddia edilen görüntüler düşmüştü. Görüntülerin sahte olduğu anlaşılırken, hesabın sahibinin AKP'li bir trol olduğu ortaya çıktı.
Bir süredir yayımladığı videolarla iktidara yakın isimler hakkında iddialar ortaya atan Ali Yeşildağ’ın adının ve fotoğrafının kullanıldığı bir Twitter hesabından Muharrem İnce hakkında seks kaseti yayımlanacağı iddiası paylaşıldı. Ancak hesabın Ali Yeşildağ ile alakasının olmadığı ve geçmişte AKP'li trollerce kullanıldığı ortaya çıktı.
Hesabın, ID değiştirmeden önce Ayşe Minyeli adıyla tweet attığı dönemde 6284'ün kaldırılmasını istediği, Atatürk aleyhine tweet atıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdüğü, hilafeti savunduğu, Ümit Özdağ ve Nevşin Mengü'ye hakaret ettiği ortaya çıktı.
Dr. Tuğrulcan Elmas, hesabın geçmiş dönem paylaşımlarını ve eski kullanıcı adlarını araştırarak bir dizi paylaşım yaptı. Elmas'ın paylaşımları şöyle oldu:
Muharrem İnce'ye kaset iftiralarını atan ve Ali Yeşildağ'ı taklit eden Ali_Yesilda hesabının id'si 1518344680739590145
Bu hesabın geçmişte kullandığı isimler: @Ayse_Minyeli @___5N1K___ @MuhammdYak21 @Ismet_Ozl