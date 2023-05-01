Muharrem İnce ve Sinan Oğan'a oy vereceklerini söylüyorlar: 2018'de hangi partiyi tercih etmişlerdi?

MetroPOLL Başkanı Özer Sencar, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'a oy vereceklerini söyleyenlerle ilgili 1-3 Nisan arasında gerçekleştirdikleri anketin sonuçlarını paylaştı.

Muharrem İnce Sinan Oğan anket
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Muharrem İnce ve Sinan Oğan'a oy vereceklerini söylüyorlar: 2018'de hangi partiyi tercih etmişlerdi? - Resim: 1

 MetroPOLL Araştırma, cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan Muharrem İnce ve Sinan Oğan’a oy vereceğini söyleyen seçmenin 24 Haziran 2018 seçimlerinde hangi partiye oy verdiklerini analiz etti.

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Muharrem İnce ve Sinan Oğan'a oy vereceklerini söylüyorlar: 2018'de hangi partiyi tercih etmişlerdi? - Resim: 2

1-3 Nisan tarihleri arasında 2610 kişiyle yapılan araştırmada sonuçlar şöyle şekillendi:

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Muharrem İnce ve Sinan Oğan'a oy vereceklerini söylüyorlar: 2018'de hangi partiyi tercih etmişlerdi? - Resim: 3

Muharrem İnce'ye oy vereceğini söyleyenlerin 2018 seçimlerinde oy verdiği partiler: 

AKP: Yüzde 21,1

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Muharrem İnce ve Sinan Oğan'a oy vereceklerini söylüyorlar: 2018'de hangi partiyi tercih etmişlerdi? - Resim: 4

CHP: Yüzde 17,8

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