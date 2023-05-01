Muharrem İnce ve Sinan Oğan'a oy vereceklerini söylüyorlar: 2018'de hangi partiyi tercih etmişlerdi?
MetroPOLL Başkanı Özer Sencar, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'a oy vereceklerini söyleyenlerle ilgili 1-3 Nisan arasında gerçekleştirdikleri anketin sonuçlarını paylaştı.
MetroPOLL Araştırma, cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan Muharrem İnce ve Sinan Oğan’a oy vereceğini söyleyen seçmenin 24 Haziran 2018 seçimlerinde hangi partiye oy verdiklerini analiz etti.
1-3 Nisan tarihleri arasında 2610 kişiyle yapılan araştırmada sonuçlar şöyle şekillendi:
Muharrem İnce'ye oy vereceğini söyleyenlerin 2018 seçimlerinde oy verdiği partiler:
AKP: Yüzde 21,1
CHP: Yüzde 17,8