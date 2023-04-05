MetroPOLL'ün son anketleri: Tablo, deprem öncesi günlere dönüşmüş görünüyor

MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar, siyasal tablonun deprem öncesi günlere döndüğünü söyledi.

2023 seçim anket
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MetroPOLL'ün son anketleri: Tablo, deprem öncesi günlere dönüşmüş görünüyor - Resim: 1

Metropoll Araştırma'nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, 14 Mayıs seçimlerine giderken; siyasal tablonun 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinin öncesine döndüğünü söyledi. 

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MetroPOLL'ün son anketleri: Tablo, deprem öncesi günlere dönüşmüş görünüyor - Resim: 2

Sencar,  "Türkiye'de seçmenlerin siyasal tavrı çok hızlı değişebiliyor. Bugünkü bulgularla 14 Mayıs için tahminde bulunmak gerçekçi olmayacaktır. Nisan başı itibarıyla siyasal tablo deprem öncesi günlere dönüşmüş görünüyor" ifadesini kullandı. 

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MetroPOLL'ün son anketleri: Tablo, deprem öncesi günlere dönüşmüş görünüyor - Resim: 3

Sencar, partilerin veya cumhurbaşkanı adaylarının oy oranlarına ilişkin detaylı bilgi vermedi.

MetroPOLL Araştırma'nın deprem öncesi yayımlanan son anketi ise yeniden merak konusu oldu.

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MetroPOLL'ün son anketleri: Tablo, deprem öncesi günlere dönüşmüş görünüyor - Resim: 4

Aralık 2022'de yapılan ve Ocak ayında yayımlanan MetroPOLL anketine göre kararsızlar dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranları şöyle olmuştu:

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