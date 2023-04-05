MetroPOLL'ün son anketleri: Tablo, deprem öncesi günlere dönüşmüş görünüyor
MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar, siyasal tablonun deprem öncesi günlere döndüğünü söyledi.
Metropoll Araştırma'nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, 14 Mayıs seçimlerine giderken; siyasal tablonun 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinin öncesine döndüğünü söyledi.
Sencar, "Türkiye'de seçmenlerin siyasal tavrı çok hızlı değişebiliyor. Bugünkü bulgularla 14 Mayıs için tahminde bulunmak gerçekçi olmayacaktır. Nisan başı itibarıyla siyasal tablo deprem öncesi günlere dönüşmüş görünüyor" ifadesini kullandı.
Sencar, partilerin veya cumhurbaşkanı adaylarının oy oranlarına ilişkin detaylı bilgi vermedi.
MetroPOLL Araştırma'nın deprem öncesi yayımlanan son anketi ise yeniden merak konusu oldu.
Aralık 2022'de yapılan ve Ocak ayında yayımlanan MetroPOLL anketine göre kararsızlar dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranları şöyle olmuştu: