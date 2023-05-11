MetroPOLL: Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki puan farkı 3; AKP ve MHP Meclis çoğunluğunu kaybediyor, Yeşil Sol kilit parti

MetroPOLL anketinde de, KONDA'ya benzer şekilde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk turda çok yakın olduğu; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise oylarının eridiği ve yüzde 44'ün altında kaldığı görüldü.

AKP lideri, geçtiğimiz seçimde oyların yüzde 52'sini almıştı.