MetroPOLL: Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki puan farkı 3; AKP ve MHP Meclis çoğunluğunu kaybediyor, Yeşil Sol kilit parti
MetroPOLL Araştırma'nın son anketinin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki puan farkı 3. AKP ve MHP Meclis çoğunluğunu kaybediyor, Yeşil Sol kilit parti haline geliyor.
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine üç günün az kaldığı Türkiye'de gözler, geçtiğimiz sandık sonuçlarına en yakın tahminleri yürüten kamuoyu araştırma şirketlerinin paylaşacağı anketlerdeydi.
Bunlardan biri de, MetroPOLL'dü.
MetroPOLL anketinde de, KONDA'ya benzer şekilde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk turda çok yakın olduğu; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise oylarının eridiği ve yüzde 44'ün altında kaldığı görüldü.
AKP lideri, geçtiğimiz seçimde oyların yüzde 52'sini almıştı.
Kararsızlar dağıtıldığında oranlar şöyle şekilleniyor:
Kemal Kılıçdaroğlu: 49.1
Recep Tayyip Erdoğan: 46.9.