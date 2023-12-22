Merakla beklenen üç büyükşehirde son anket: İşte bu pazar seçim olsa kazanacak adaylar!

-Ümit Özlale'nin Tunç Soyer'e doğrudan muhalefeti de, DEM/TİP seçmenlerini Tunç Soyer'e iten başka bir etken oldu. CHP'nin diğer aday adaylarının tanınmalarının düşük olması ve özellikle Buğra Gökçe'nin "İstanbul'dan ithal aday" algısı da CHP taban ve örgütünü "En Güçlü İzmirli Aday" olarak Tunç Soyer etrafında toplanmaya yönlendirdi.