Merakla beklenen üç büyükşehirde son anket: İşte bu pazar seçim olsa kazanacak adaylar!
ALF Araştırma Şirketi; Bursa, İzmir ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yaptığı saha çalışmasının sonuçlarını paylaştı. Ankete göre bu pazar seçim olsa kazanacak aday da belli oldu.
Yerel seçimlere sayılı zaman kala, partiler aday çıkarma mesaisine başladı. Partilerin yanında anket şirketleri de en isabetli tahminleri yapmak için kolları sıvadı.
Son olarak ALF Araştırma Şirketi, Bursa, İzmir ve Balıkesir anketinin sonuçlarını paylaştı.
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Araştırma şirketi Bursa'da 2400 kişiyle 13-17 Aralık tarihleri arasında yaptığı anketin sonuçlarını sosyal medya hesabından yayımladı. Anketle ilgili şu bilgiler verildi:
-Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde şu ana kadar sadece CHP adayı açıklandığı için diğer isimleri varsayımsal sormayı tercih ettik. Bursa'da Cumhur ittifakında çok ciddi erime olmasına rağmen, millet ittifakının dağılması sebebiyle Ak Parti adayınım bir adım önde olduğunu görüyoruz.
-Mustafa Bozbey ismi muhalefetin her kesiminde saygı duyulan bir isim. Bu sebeple İyi Parti'nin seçime doğru bir miktar daha oy kaybetmesi beklenebilir.
-Diğer taraftan da DEM partinin aday çıkarmama ihtimali sürüyor. Dem parti aday çıkarmaz ise Bozbey'in seçimi kazanmasını bekliyoruz.
Anketin sonuçları ise şöyle:
Cumhur İttifakı/AKP Adayı: Yüzde 43,8
CHP Adayı Mustafa Bozbey: Yüzde 39,1
İYİ Parti Adayı Selçuk Türkoğlu: Yüzde 6,7
DEM Parti Adayı: Yüzde 3,9
Diğer Adaylar: Yüzde 6,5
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANKET SONUÇLARI
BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Araştırma şirketi 1900 kişiyle 17-20 Aralık tarihleri arasında yaptığı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi için yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.
Anketle ilgili şu bilgiler aktarıldı:
- Cumhur ittifakının mevcut başkan Yücel Yılmaz ile İyi partinin ise Balıkesir'deki en popüler ismi olan Turhan Çömez ile seçime katılacağı varsayımı ile yaptığımız çalışmada CHP adayı Ahmet Akın'ın seçimi kazanacağını öngörüyoruz.
-Akın'ın geçen dönem "fedakarlık yapan isim" olarak görülmesi, geçen dönem Ahmet Akın'ın adaylıktan çekilmesiyle aday yapılan İsmail Ok'un Ak Parti'ye geçmesi, Akın'ın iyi partinin seçime katılabilmesi için iyi partiye katılan 15 vekilden biri olması gibi sebepler Akın'ın iyi parti tabanından çok yüksek oranda oy almasına sebep oluyor.
-Aynı sebepler İyi parti haricindeki tüm muhalif seçmenleri etkiliyor. Özetle millet ittifakı olmasa da Balıkesir'de tabanlar "Ahmet Akın ittifakında" toplanmış görünüyor.
Anketin sonuçları ise şöyle:
CHP Adayı Ahmet Akın: Yüzde 44,2
Cumhur İttifakı Adayı Yücel Yılmaz: Yüzde 37,5
İYİ Parti Adayı Turhan Çömez: Yüzde 9,8
DEM Parti Adayı: Yüzde 3,4
Diğer Adaylar: Yüzde 5,1
BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANKET SONUÇLARI
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Araştırma şirketi, İzmir'de 15-19 Aralık tarihleri arasında 2700 kişiyle yaptığı anketin sonuçlarını sosyal medyadan paylaştı.
Araştırma ile ilgili şu bilgiler verildi:
- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde, millet ittifakının dağılmasıyla birlikte Dem parti - Tip tabanının mevcut başkan Tunç Soyer'in ismi etrafında topladığını görüyoruz.
-İyi Parti seçmenlerinin de, Cumhur İttifakı adayının "aradan sıyrılma" riskine karşılık CHP'ye yönelişi sürüyor. Bu sebeple Ümit Özlale ilk çıkış anındaki popülerliğini hızla kaybettiği görülüyor.
-Ümit Özlale'nin Tunç Soyer'e doğrudan muhalefeti de, DEM/TİP seçmenlerini Tunç Soyer'e iten başka bir etken oldu. CHP'nin diğer aday adaylarının tanınmalarının düşük olması ve özellikle Buğra Gökçe'nin "İstanbul'dan ithal aday" algısı da CHP taban ve örgütünü "En Güçlü İzmirli Aday" olarak Tunç Soyer etrafında toplanmaya yönlendirdi.
Anketin sonuçları ise şöyle:
CHP Adayı Tunç Soyer: Yüzde 49,2
Cumhur İttifakı Adayı: Yüzde 34,5
DEM Parti Adayı: Yüzde 6,5
Diğer Adaylar: Yüzde 3,5
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANKET SONUÇLARI
İZMİR'DE ADAY KİM OLMALI?
Araştırmada İzmir'de CHP'nin adayı kim olmalı sorusunun cevabı da arandı. İzmir için aday olan isimler arasında oy verme eğilimleri şöyle şekillendi:
TUNÇ SOYER
Oy veririm: 51,5
Oy vermem: 43,3
Tanımıyorum: 5,2
TACETTİN BAYIR
Oy veririm: 40,2
Oy vermem: 45,5
Tanımıyorum: 14,3
MUSA ÇAM
Oy veririm: 39,2
Oy vermem: 45,9
Tanımıyorum: 14,9
CEMİL TUGAY
Oy veririm: 37,2
Oy vermem: 46,8
Tanımıyorum: 16
OLGUN ATİLLA
Oy veririm: 36,3
Oy vermem: 46,7
Tanımıyorum: 17
ABDÜL BATUR
Oy veririm: 30,8
Oy vermem: 50
Tanımıyorum: 13,9
BUĞRA GÖKÇE
Oy veririm: 30,8
Oy vermem: 48,9
Tanımıyorum: 20,3
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI İÇİN OY VERME EĞİLİMLERİ