Merakla beklenen İstanbul anketi: İşte İmamoğlu'na yeniden oy vereceklerin oranı!
Yerel seçimlere kısa bir süre kala anket şirketleri de harekete geçti. En çok merak edilen büyükşehir anketleri de peş peşe paylaşılmaya başlandı. Son olarak Piar Araştırma, İstanbul Büyükşehir için yaptığı araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
Türkiye adım adım yerel seçimlere doğru ilerlerken, anket şirketleri de peş peşe çalışmalarını açıklamaya başladı. Genel seçimlerde yanılan anket şirketleri, durumu yerel seçimlerde toparlamak için harekete geçti.
Son olarak Piar Araştırma, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yaptığı anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. İktidar partisi için son derece önemli olan İstanbul, 2019 yerel seçimlerinden beri CHP'nin yönetiminde bulunuyor.
Piar Araştırma, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili 18-20 Kasım tarihleri arasında yaptığı ankette 1804 katılımcı ile yüz yüze görüştü. Araştırmada "Ekrem İmamoğlu'nu başarılı buluyor musunuz?" sorusu soruldu.
Katılımcıların verdiği yanıtlar şöyle:
Başarılı %44,1
Kısmen başarılı %17,4
Başarısız %38,5
EKREM İMAMOĞLU'NU BAŞARILI BULANLARIN ORANI
Araştırmada "Ekrem İmamoğlu aday olsa yeniden oy verir misiniz?" sorusu da yöneltildi. Katılımcıların verdiği yanıtlar şöyle oldu:
Oy veririm %48,3
Oy vermem %41,5
Diğer adaylara bağlı 10,2
EKREM İMAMOĞLU'NA YENİDEN OY VERİR MİSİNİZ?