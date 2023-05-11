Memleket Partili üst düzey kurmay: "Çekilmezsek en büyük kaybeden biz oluruz"

Gazete Pencere‘nin edindiği bilgiye göre, Memleket Partili bir kaynak, İnce hakkındaki “rahatsızlık” iddialarını doğruladı. Kaynak, özellikle meydanlarda istenilen kitlenin bulunamaması, İnce hakkında özel hayatını ilgilendiren bazı iddialarla birlikte mitinglerin iptal edildiğini teyit etti. “Dil altı hapı” iddialarını da doğrulayan kaynak, İnce’nin dün akşam ve bu sabah olmak üzere kurmaylarıyla birlikte iki toplantı gerçekleştirdiğini bildirdi.