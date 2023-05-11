Memleket Partili üst düzey kurmay: "Çekilmezsek en büyük kaybeden biz oluruz"
Memleket Partisi'nde 'seçimden çekilme' tartışması sürüyor. Konuyla ilgili konuşan üst düzey bir kurmayın, "Çekilmezsek en büyük kaybeden biz oluruz" dediği ifade edildi.
Bugün saat 14.00'te basın toplantısı düzenleyecek olan Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yakın bir kaynak "rahatsızlık" iddialarını doğruladı.
Adaylıktan çekilme eğilimini bildiren üst düzey bir kurmay da, “Çekilmezsek en büyük kaybeden biz oluruz” ifadesini kullandı.
Gazete Pencere‘nin edindiği bilgiye göre, Memleket Partili bir kaynak, İnce hakkındaki “rahatsızlık” iddialarını doğruladı. Kaynak, özellikle meydanlarda istenilen kitlenin bulunamaması, İnce hakkında özel hayatını ilgilendiren bazı iddialarla birlikte mitinglerin iptal edildiğini teyit etti. “Dil altı hapı” iddialarını da doğrulayan kaynak, İnce’nin dün akşam ve bu sabah olmak üzere kurmaylarıyla birlikte iki toplantı gerçekleştirdiğini bildirdi.
İki toplantının da ağırlıklı eğiliminin İnce’nin seçim yarışından çekilmesi yönünde olduğu belirtilirken, üst düzey kurmay, “Çekilmezsek en büyük kaybeden biz oluruz” ifadesini kullandı.