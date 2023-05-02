MAK Araştırma Başkanı Kulat'tan çok konuşulacak ikinci tur iddiası: '7 Haziran-1 Kasım olayları yaşanabilir'

“Sahada Ak Parti’nin geçmişte yaptığı çalışmalara göre zayıf olduğunu gördük. Gündoğdu Meydanı’nın orta yerine kurulmuş bir konuşma platformu vardı ve o platformun karşı tarafında da çok büyük bir kalabalık yoktu. Ama CHP’ye baktığınızda birkaç katı kalabalık vardı.