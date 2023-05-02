MAK Araştırma Başkanı Kulat'tan çok konuşulacak ikinci tur iddiası: '7 Haziran-1 Kasım olayları yaşanabilir'
2023 seçimlerine sayılı günler kala, anket şirketlerinden peş peşe sonuçlar gelmeye başladı. MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat ise çok konuşulacak bir ikinci tur iddiasında bulundu.
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine 13 gün kaldı. 13. Cumhurbaşkanının ve 28. Dönem milletvekillerinin belirleneceği seçimlerde, seçmenin nabzını tutan araştırma şirketleri kamuoyu tarafından merakla takip edilirken, MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat son seçim anketlerine göre partilerin oy oranlarını Cumhuriyet TV’ye değerlendirdi.
“ERDOĞAN’IN MİTİNGLERİ GEÇMİŞ KADAR KALABALIK DEĞİL”
Sözlerine AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İzmir mitingi ile başlayan Kulat şu ifadeleri kullandı:
“Sahada Ak Parti’nin geçmişte yaptığı çalışmalara göre zayıf olduğunu gördük. Gündoğdu Meydanı’nın orta yerine kurulmuş bir konuşma platformu vardı ve o platformun karşı tarafında da çok büyük bir kalabalık yoktu. Ama CHP’ye baktığınızda birkaç katı kalabalık vardı.
Ama aslolan tek şehir üzerinden okumak değil. Sayın Erdoğan’ın mitingleri geçmiş kadar kalabalık geçmiyor bu da muhalefetin psikolojik olarak üstünlük göstermesi bakımından önemli.”