Kurtulmuş ve Turan peş peşe açıkladı: Anketlere 'güvenmeyen' AKP, anket sonucu paylaştı
Daha önce defalarca kez anket şirketlerini hedef alan ve sonuçlara güvenmediğini söyleyen AKP, bu kez anket sonucu paylaştı. AKP'li Numan Kurtulmuş ve Bülent Turan AKP'nin oy oranının yüzde 40 olduğunu iddia etti.
14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 18 gün kala siyaset gündem her geçen dakika artıyor. Liderler mitinglerine hız verirken, neredeyse her gün yeni bir seçim anket sonucu paylaşılıyor.
Sandığa gitmeye 3 haftadan daha az bir süre kalırken, daha önce anket sonuçlarına güvenmediklerini söylemelerine rağmen AKP cephesinden de son anket sonuçlarıyla ilgili peş peşe açıklamalar geldi.
AKP'Lİ KURTULMUŞ: "BÜTÜN ANKETLERDE AK PARTİ AÇIK ARA ÖNDE"
İstanbul Basın Buluşması'nda konuşan AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bütün kamuoyu araştırmalarında AK Parti açık ara öndedir. Cumhur İttifakı'nın da parlamentoda çoğunluğu elde ettiğini görüyoruz." diye konuştu.
"ADAY GÖSTERİLMELERİ ÇOK OLUMLU"
14 Mayıs'taki seçimlerin Türkiye için çok önemli olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Bu seçim 1950 seçimi gibi bir seçimdir. Menderes, Yeter söz milletindir demişti. Biz de söz de karar da milletindir, diyoruz. Bir kere daha milli iradenin bir kez daha tecelli etmesini milletimiz sağlayacaktır. Bakanlarımız partimize seçim sürecinde olumlu katkı sağlayacaklardır. Aday gösterilmeleri çok olumlu. Tek başına yüzde 49 üzerinde oy alabilmeyi başarmış bir siyasi hareketiz. Biz çok sayıda sahada var olmasını arzu ediyoruz." dedi.