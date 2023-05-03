Kürt seçmenlerin tavrı: 'Kılıçdaroğlu bölgede HDP'nin 7 Haziran oylarına yakın bir oy alabilir'
Gazeteci Murat Sabuncu ve araştırmacı Reha Ruhavioğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitingi sonrası değerlendirmelerde bulundu.
T24 yazarı Murat Sabuncu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün Van'da düzenlediği mitingden izlenimlerini aktardı.
Kürt seçmenin oylarıyla iktidarı belirleme konusunda etkili olduğunu ve daha önceki seçimlerde tercihini Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandığını dile getiren Sabuncu, "Ancak ‘çözüm sürecinin’ bitişi, ardından Erdoğan’ın giderek sert milliyetçi bir çizgiye kayışı, kayyum atamaları, tutuklu siyasetçiler, nihayet HÜDA PAR ortaklığı Kürt seçmenin büyük çoğunluğunun kopuşunu getirdi" ifadesini kullandı.
Gazeteci, şunları kaydetti:
"Elbet alanda görülen önemlidir ama bir yandan sayılara analizlere bakmak da gerekir. Kürt nüfusun yoğun yaşadığı illerde yaptığı araştırmalarla önemli bir referans kaynağı olan Reha Ruhavioğlu’na son durumu danıştım. Kendisi de Van’da idi ve Kılıçdaroğlu’nu izlemişti. Yaptığı şu analiz önemli:
Şöyle bir manzara var. Ortada AK Parti için 7 Haziran 2015 havası var, oyları oraya doğru geriliyor. Ama HDP için 7 Haziran havası yok. AK Parti 7 Haziran’a gerilerken HDP’nin 7 Haziran oyu bugün HDP-CHP olarak tebarüz ediyor. Bu yüzden Kılıçdaroğlu bölgede HDP’nin 7 Haziran oylarına yakın bir oy alacak.