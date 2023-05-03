Kürt seçmenlerin tavrı: 'Kılıçdaroğlu bölgede HDP'nin 7 Haziran oylarına yakın bir oy alabilir'

Gazeteci, şunları kaydetti:

"Elbet alanda görülen önemlidir ama bir yandan sayılara analizlere bakmak da gerekir. Kürt nüfusun yoğun yaşadığı illerde yaptığı araştırmalarla önemli bir referans kaynağı olan Reha Ruhavioğlu’na son durumu danıştım. Kendisi de Van’da idi ve Kılıçdaroğlu’nu izlemişti. Yaptığı şu analiz önemli: