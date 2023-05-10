Kulis: Millet İttifakı'nda bakanlıklar büyük ölçüde dağıtıldı, ekonomi detayı dikkat çekti

"Liderler kendi aralarında bu konuda bir görüşme olmadığını, bakanlık dağılımının seçim sonrası yapılacağını söylemiş olmalarına rağmen, kim nasıl bir hesapla yaptıysa bugünden partilere bakanlıkları dağıtmış. Hatta kimin hangi göreve geleceğine kadar da listeler hazırlanmış" diyen gazeteci, şöyle devam etti: