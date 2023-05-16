Kulis: Kılıçdaroğlu, 2000 sonrası sigortalılarda emeklilikle ilgili harekete geçiyor
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kesin olmayan sonuçlarına göre ilk turda yüzde 44.89 oranında oy alan Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni adımıyla ilgili kulislerden edinilen bilgi ortaya çıktı.
İkinci turda mevcut cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yarışacak Millet İttifakı'nın adayı - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun emekçilerle ilgili atacağı yeni adım ortaya çıktı.
Sözcü TV'de canlı yayında Yeniden Refah ve Sinan Oğan'ın 2000 sonrası işe girip emekli olmayan kişilere yönelik açıklamalarıyla oylarını artırdığına, CHP'nin ise bunu atladığına dikkat çekildi.
Kılıçdaroğlu'nun Emeklilikte Adalet Derneği Başkanı'nı aradığı ve mesaj attığı ifade edilerek "Sanırım, 13-14 gün içerisinde bu konularla ilgili bir şeyler duyacağız" ifadesi kullanıldı.
'MİLYONLARCA İNSANDAN BAHSEDİYORUZ'
Canlı yayında paylaşılan kulis bilgisinin detayları şöyle:
"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu nerelerde hata yaptık diyerek bir çalışma başlatmış benim anladığım kadarıyla. Emeklilikte Adalet Derneği diye bir şey var.