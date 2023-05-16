Kulis: Kılıçdaroğlu, 2000 sonrası sigortalılarda emeklilikle ilgili harekete geçiyor

'MİLYONLARCA İNSANDAN BAHSEDİYORUZ'

Canlı yayında paylaşılan kulis bilgisinin detayları şöyle:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu nerelerde hata yaptık diyerek bir çalışma başlatmış benim anladığım kadarıyla. Emeklilikte Adalet Derneği diye bir şey var.