Kritik seçimde ikinci tur: İşte oy kullanmaya giderken dikkat edilmesi gerekenler
14 Mayıs'ta ilk turu yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde kritik gün. Türkiye'nin yeniden sandık başına gittiği ikinci turda oy kullanmaya giderken bunları unutmayın...
Oy kullanmak için evinizden çıkmadan önce ilk yapmanız gereken şeylerden biri, nerede oy kullanacağınızı kontrol etmek. Bunu yapmanın dört yolu var:
Dışarı çıkmadan önce emin olmanız gereken bir diğer husus da geçerli bir kimlik belgenizi yanınıza aldığınızdan emin olmak. Herhangi bir nedenle kimliğiniz yoksa, nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilirsiniz.
Kimliğin yanı sıra pasaport, ehliyet veya evlilik cüzdanınızı da kullanabilirsiniz. Seçmen kağıdınızı yanınızda götürmenize ise gerek yok.
Silah altında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (izinli bulunanlar dahil), askeri öğrenciler ve ceza infaz kurumlarında hükümlü olanlar ise seçimde oy kullanamayacak.