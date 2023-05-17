Köşe yazarlarının gündeminde '28 Mayıs' var: 'Saray'ın amacı...'

MEHMET OCAKTAN - KARAR

"İnanıyorum ki pek çok insan bu dili onaylamayacaktır ama ne yapalım ki kendi mahallelerinin ‘milliyetçilik’ yankı odalarının dışına çıkamayan insanlar için bu dil çaresizlik içinde bir çare gibi gözükmektedir. Diyebilirsiniz ki 'Kemal Kılıçdaroğlu da böyle bir dil mi kullansın?' Elbette böyle bir dil kullanamaz, kullanmamalı da…

Biliyoruz ki Kılıçdaroğlu bütün kampanya boyunca son derece temiz bir dil kullandı ve değişimci bir çizgi izledi. Galiba ikinci tur sürecinde Kılıçdaroğlu’nun da bu sosyolojik gerçeklikleri dikkate alarak daha net, hatta köşeli bir dil kullanmasında yarar var."