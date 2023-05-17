Köşe yazarlarının gündeminde '28 Mayıs' var: 'Saray'ın amacı...'
Köşe yazarlarının gündeminde, Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşı karşıya geldiği cumhurbaşkanlığı seçiminin 28 Mayıs'ta düzenlenecek ikinci turu var.
Türkiye'nin kaderini şekillendireceği belirtilen cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun 4.5 puan önünde kapattı.
Yarışın '14 Mayıs' ayağında sağlıklı veri akışıyla ilgili ciddi tartışmalar yaşanmıştı. Ana muhalefet partisi temsilcileri, CHP'nin önde olduğu sandıklara AKP tarafından sürekli olarak itiraz edildiğini ve devamlı baştan sayım yapıldığını kaydederken, Anadolu Ajansı (AA) ilk saatlerden itibaren manipülatif veriler yayınlamıştı. Ana muhalefet partisinde ise 'ıslak imzalı tutanakların geç açıklanması', krize neden olmuştu.
Seçimin ikinci tura kaldığının kesinleşmesiyle hem Erdoğan hem de Millet İttifakı'nın adayı - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önümüzdeki 11 günlük süreçte atacakları adımlar üzerinde çalışıyor.
Dolayısıyla köşe yazarlarının da gündeminde '28 Mayıs' var:
MEHMET OCAKTAN - KARAR
"İnanıyorum ki pek çok insan bu dili onaylamayacaktır ama ne yapalım ki kendi mahallelerinin ‘milliyetçilik’ yankı odalarının dışına çıkamayan insanlar için bu dil çaresizlik içinde bir çare gibi gözükmektedir. Diyebilirsiniz ki 'Kemal Kılıçdaroğlu da böyle bir dil mi kullansın?' Elbette böyle bir dil kullanamaz, kullanmamalı da…
Biliyoruz ki Kılıçdaroğlu bütün kampanya boyunca son derece temiz bir dil kullandı ve değişimci bir çizgi izledi. Galiba ikinci tur sürecinde Kılıçdaroğlu’nun da bu sosyolojik gerçeklikleri dikkate alarak daha net, hatta köşeli bir dil kullanmasında yarar var."