KONDA: Kılıçdaroğlu yüzde 50+1'e çok yakın; muhalefet partileri, Cumhur'a fark atıyor

Şirket, son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Buna göre Millet İttifakı'nın adayı - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk turda kazanmaya çok yakın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise oylarının eridiği ve yüzde 44'ün altında kaldığı görüldü.

AKP lideri, geçtiğimiz seçimde oyların yüzde 52'sini almıştı.