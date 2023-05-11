KONDA: Kılıçdaroğlu yüzde 50+1'e çok yakın; muhalefet partileri, Cumhur'a fark atıyor
Geçtiğimiz seçimlerde resmi sonuçlara en yakın oranları tahmin eden KONDA'nın son anketini paylaştı. Buna göre Kılıçdaroğlu yüzde 49.3, Erdoğan yüzde 43.7 oy alıyor. Muhalefet partilerinin oluşturduğu Millet İttifakı ile Emek ve Özgürlük İttifakı, toplam oranlarıyla Cumhur'u geride bırakıyor.
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Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine üç günün az kaldığı Türkiye'de gözler, geçtiğimiz sandık sonuçlarına en yakın tahminleri yürüten kamuoyu araştırma şirketlerinin paylaşacağı anketlerdeydi.
Bunlardan biri de, şimdilerde Aydın Erdem'in genel müdürlüğünü yürüttüğü KONDA.
Şirket, son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Buna göre Millet İttifakı'nın adayı - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk turda kazanmaya çok yakın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise oylarının eridiği ve yüzde 44'ün altında kaldığı görüldü.
AKP lideri, geçtiğimiz seçimde oyların yüzde 52'sini almıştı.
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 49.3
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 43,7