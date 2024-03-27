Kocaeli, Aydın ve Samsun'da seçim anketi: Adayların oy oranları
ASAL Araştırma, seçimlere 4 gün kala 17 kentte yaptığı seçim anketlerini kamuoyuyla ile paylaştı. Kocaeli, Aydın ve Samsun'daki seçim sonuçları dikkat çekti.
31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken anket şirketleri de son çalışmalarını paylaşıyor.
ASAL Araştırma da seçimlere 4 gün kala 17 büyük kentte yaptığı seçim anketlerini kamuoyuyla paylaştı.
Kocaeli, Aydın ve Samsun'da oyların adaylara ve partilere göre dağılımı şöyle gerçekleşti:
KOCAELİ
Tahir Büyükakın (AKP) yüzde 51,2
Atasoy Bilgin (CHP) yüzde 28,5
Gencay Yıldıztekin (İYİ Parti) yüzde 6,6
Doğan Aydal (YRP) yüzde 5,8
Hasan Özgüneş (DEM Parti) yüzde 2,9
Nermin Tol (Zafer Partisi) yüzde 2,0
Diğer yüzde 3,0
AYDIN
Özlem Çerçioğlu (CHP) yüzde 42,8
Mustafa Savaş (AKP) yüzde 36,4
Özer Kayalı (İYİ Parti) yüzde 8,5
Suzan Koç (DEM Parti) yüzde 6,2
Muharrem Demirbilek (Zafer Partisi) yüzde 1,6
Serdal Bulut (YRP) yüzde 1,6
Diğer yüzde 2,9
SAMSUN
Halit Doğan (AKP) yüzde 42,0
Cevat Öncü (CHP) yüzde 26,4
İmren Nilay Tüfekçi (İYİ Parti) yüzde 16,9
Adem Güney (YRP) yüzde 9,6
İnci Aydın (DEM Parti) yüzde 1,6
Diğer yüzde 3,5