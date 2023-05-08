'Kılıçdaroğlu'nun kazanması değil, Erdoğan'ın kazanması mucize olur'

BU SEÇİMDE DEĞİŞEN NE?

10 maddede Kılıçdaroğlu’nun avantajlarını anlatan Başsoy "Bu seçim 5 milyondan fazla seçmen ilk kez oy kullanacak. Dört yıldan beri hiç seçim yapılmadığı için ilk kez bu kadar büyük bir sayı var. Ve yaş gençleştikçe seçmen tercihleri muhalefete akıyor, ibre Kılıçdaroğlu lehine. Millet İttifakı en son seçiminin kazananı. Bu moral motivasyon için muazzam bir kanıt. 2019’de Millet İttifakı, beş büyük şehri Cumhur İttifakı’ndan aldı. En büyük üç şehir Millet İttifakında. Demek ki inanıyorsak, oluyormuş" diye yazdı.