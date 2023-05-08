'Kılıçdaroğlu'nun kazanması değil, Erdoğan'ın kazanması mucize olur'
CHP'nin 2019'daki yerel seçim kampanyasının başında olan Ateş İlyas Başsoy, 14 Mayıs'ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine ilişkin görüşlerini paylaştı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 2019 yerel seçim kampanyasını yürüten siyasal iletişimci Ateş İlyas Başsoy, Birgün’de kaleme aldığı yazısında, 14 Mayıs’ta gerçekleşecek genel seçimlerde Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kazanmasının değil, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın kazanmasının mucize olacağını söyledi.
"Veri durumuna göre Kılıçdaroğlu bu seçimi açık ara farkla kazanacak" ifadelerini kullanan Başsoy, geçmiş seçimleri ve güncel durumu analiz ettiği yazısında muhalif seçmenin ‘inançsız’ olmasının zararlarına da değindi.
BU SEÇİMDE DEĞİŞEN NE?
10 maddede Kılıçdaroğlu’nun avantajlarını anlatan Başsoy "Bu seçim 5 milyondan fazla seçmen ilk kez oy kullanacak. Dört yıldan beri hiç seçim yapılmadığı için ilk kez bu kadar büyük bir sayı var. Ve yaş gençleştikçe seçmen tercihleri muhalefete akıyor, ibre Kılıçdaroğlu lehine. Millet İttifakı en son seçiminin kazananı. Bu moral motivasyon için muazzam bir kanıt. 2019’de Millet İttifakı, beş büyük şehri Cumhur İttifakı’ndan aldı. En büyük üç şehir Millet İttifakında. Demek ki inanıyorsak, oluyormuş" diye yazdı.
'BELEDİYE BAŞKANLARININ BEĞENİ SKORLARI YÜZDE 65'İN ÜZERİNDE'
Geçmiş seçimlere kıyasla örgütlenmenin çok daha yüksek olduğuna dikkat çeken Başsoy, şöyle devam etti:
"Yeni kazanılan yüzden fazla belediye inanılmaz bir kaynak. Belediyelerin mali gücü, reklam gücü, insan kaynağı geçmişte girilmeyen ilçeleri, afiş yapıştırılamayan sokakları Millet İttifakı’na açıyor. Belediyelerin dört yıllık sosyal belediyecilik performansları. Yeni kazanılan İstanbul, Ankara, Antalya, Adana ve Mersin’de, mahalle mahalle, ilçe ilçe somut verileri sahibiz.
Dört yıl önce Millet İttifakı’na yüzde 20 oy gelen yerlerde yüze 70’lere çıkanlar var. Yeni belediye başkanlarının tamamının beğeni skorları 65’in üzerinde. Geçmişte AKP veya MHP’nin oy deposu olan semtlerde CHP ve İYİ Parti’ye dört yıldır süren akış var."