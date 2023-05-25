Kemal Özkiraz: Sağlıklı anket yapma imkanı kalmadı, bundan sonra Türkiye geneli seçim anketi yapmayı düşünmüyoruz

14 Mayıs seçimleri anket şirketlerinin performansları üzerinden de konuşuluyor. KONDA, Avrasya Araştırma, Türkiye Raporu ve MAK gibi bazı araştırma şirketleri öngörülen hata payının üzerinde yanıldı. Tüm anket şirketlerinin yanılması, sosyal medyada da gündem oldu.