Kemal Özkiraz: Sağlıklı anket yapma imkanı kalmadı, bundan sonra Türkiye geneli seçim anketi yapmayı düşünmüyoruz
Avrasya Araştırma kurucusu Kemal Özkiraz, seçim sürecinde gözaltında olduğunu belirterek paylaştıkları anketlerle ilgili bir açıklama yaptı. Özkiraz, Türkiye'de sağlıklı anket yapma imkanı kalmadığını söyleyerek "Türkiye geneli seçim anketi yapmayı ve paylaşmayı düşünmüyoruz." dedi.
14 Mayıs seçimleri anket şirketlerinin performansları üzerinden de konuşuluyor. KONDA, Avrasya Araştırma, Türkiye Raporu ve MAK gibi bazı araştırma şirketleri öngörülen hata payının üzerinde yanıldı. Tüm anket şirketlerinin yanılması, sosyal medyada da gündem oldu.
Avrasya Araştırma kurucusu Kemal Özkiraz da sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı. Özkiraz, yapılan anketleri karşılaştırdıklarını ve ortada bazı belirsizlikler olduğunu ifade ederek artık anket yapmayacaklarını açıkladı.
Özkiraz'ın açıklamaları şöyle:
Merhabalar, Elektronik cihazlarıma polis tarafından el konulduğu için sim kart ve doğrulama kodumu yeni alabildim.
Seçimden önce gözaltına alındım, 4 gün süren gözaltı süremde de twiter hesabımı kullanamadım. Twiter hesabımdan bazı twitler atılmış bunları da ben atmadım.