Kemal Özkiraz 'araştırmacılık jübilem' diye paylaştı: İşte bu pazar seçim olsa yaşanacak senaryo!
14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala araştırma şirketlerinden peş peşe anket sonuçları gelmeye devam ediyor. Son olarak Avrasya Araştırma'nın anket sonuçları paylaşıldı.
Türkiye'nin kritik seçimine 1 ay kala, anketlerde de yeni dengeler ortaya çıkmaya başladı. Son olarak Avrasya Araştırma'nın hazırladığı ankette dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.
Gökhan Özbek ile birlikte 23 derece Youtube kanalında program yapan Kemal Özkiraz "Araştırmacı olarak görev aldığım son anketim. Yani araştırmacılık jübilemi yapıyorum. Araştırma işini artık Savaş arkadaşımız yapacak, biz Youtube yayınlarına devam edeceğiz" dedi.
BU PAZAR SEÇİM OLSA
Özkiraz, ekranlarda olmaya devam edeceğini söyleyerek son anketin sonuçlarını da canlı yayında paylaştı. Ankete göre bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları şöyle oldu:
AKP: Yüzde 34,4