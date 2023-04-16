Kamuoyu araştırmacısı Gezici tarih verdi: "Muharrem İnce çekilmek isteyecek"

Gezici, "Muharrem bey önümüzdeki süreçte birkaç hafta sonra adaylıktan çekilmek isteyecektir. Yani Kemal Bey'i destekleyeceğini ifade edebilir. İlk turda çekilebileceğini düşünüyorum. Çünkü Muharrem Bey'e önceki destek yok. Sadece iktidar medyası tarafından bir destek var. 2018'de Muharrem Bey'le ilgili köşelerinde bir kez bile yazı yazmayanlar, günde 10 kez bahseder hale geldi şimdi." ifadelerini kullandı.