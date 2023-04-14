Kamuoyu araştırmacısı Ali Sabuktay, "Muharrem İnce'nin tek amacı..." diyerek açıkladı
Siyasal iletişimci Ali Sabuktay, Muharrem İnce’nin amacının seçimi muhalefete kazandırmamak olduğunu söyledi.
Ege Bölgesi'nde kamuoyu araştırmaları yapan İntegral Araştırma'nın 2023 yılı verileriyle seçmen gruplarını analiz eden Ali Sabuktay, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce için "İnce’nin pozisyonunda müzakereye, pazarlığa açık bir yön görünmüyor. Ortada bir siyaset yok. Tek amacının bu seçimi muhalefete kazandırmamak olduğu anlaşılıyor, seçim sürecini kendi ürettiği bir mağduriyet fantezisinin tazmin talebine dönüştürüyor" dedi.
Gazete Duvar'dan Nuray Pehlivan'a konuşan Siyasal iletişimci Sabuktay İnce'nin adaylığının seçimlere yansımasını ve İnce'ye oy verecek seçmeninin seçimlerde nasıl bir tavır sergileyeceğine dair fikirlerini paylaştı.
Sabuktay, özetle şunları söyledi:
Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanlığı'nda göstereceği performans kendi seçmeni tarafından da pek ciddiye alınmıyor. İnce’nin diğer adaylardan daha iyi yöneteceğine inanarak oy verenlerin oranı yüzde 35 civarında. En az o kadarı da daha iyi bir alternatif olmadığı için İnce’ye oy vereceğini belirtiyor.
Erdoğan ve Kılıçdaroğlu seçmeni için kendi adayının daha iyi yönetebileceğine inanç yüzde 50’lerin üstünde seyrediyor.