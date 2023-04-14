Kamuoyu araştırmacısı Ali Sabuktay, "Muharrem İnce'nin tek amacı..." diyerek açıkladı

Sabuktay, özetle şunları söyledi:

Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanlığı'nda göstereceği performans kendi seçmeni tarafından da pek ciddiye alınmıyor. İnce’nin diğer adaylardan daha iyi yöneteceğine inanarak oy verenlerin oranı yüzde 35 civarında. En az o kadarı da daha iyi bir alternatif olmadığı için İnce’ye oy vereceğini belirtiyor.