İzmir 1, 2. seçim bölgeleri hangi ilçelerden oluşuyor?
Milletvekili adaylarının açıklanması sonrası "İzmir 1, 2. seçim bölgeleri hangi ilçelerden oluşuyor?" sorusu gündeme geldi. Seçmenler bölgelerindeki milletvekili adaylarına göre bir seçim yapıp oyunu ona göre kullanacak.
Partilerin milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etmesi sonrası "İzmir 1, 2. seçim bölgeleri hangi ilçelerden oluşuyor?" sorusu gündem oldu.
Seçmenler bölgelerindeki milletvekili adaylarına göre bir seçim yapıp oyunu ona göre kullanacak.
1. Seçim Bölgesi'nde Balçova, Buca, Çeşme, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Konak, Menderes, Narlıdere, Seferhisar, Selçuk, Torbalı ve Urla ilçeleri bulunuyor.
2. Seçim Bölgesi'nde Aliağa, Bayındır, Bayraklı, Beragama, Beydağ, Bornova, Çiğli, Dikili, Foça, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menemen, Ödemiş ve Tire İlçeleri bulunuyor.