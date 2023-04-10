Partilerin milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etmesi sonrası "İzmir 1, 2. seçim bölgeleri hangi ilçelerden oluşuyor?" sorusu gündem oldu.

Seçmenler bölgelerindeki milletvekili adaylarına göre bir seçim yapıp oyunu ona göre kullanacak.