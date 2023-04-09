İşte Memleket Partisi'nin tam listesi

14 Mayıs'taki seçimler için Memleket Partisi, listesini tamamlayarak YSK'ya sundu.

Seçim 2023 Muharrem İnce - Memleket Hareketi
İşte Memleket Partisi'nin tam listesi - Resim: 1
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İşte Memleket Partisi'nin tam listesi - Resim: 2
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İşte Memleket Partisi'nin tam listesi - Resim: 3
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İşte Memleket Partisi'nin tam listesi - Resim: 4
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