İşte ikinci tur sonucunu bilen anket şirketleri
Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonuçları belli oldu. Hangi anket şirketi seçim sonucunu bildi, hangisi bilemedi?
14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde en çok tartışılan konulardan biri de anket şirketleri oldu. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu bilen ve bilmeyen anket şirketleri şöyle:
Saat 20.25 itibariyle Anadolu Ajansı verilerine göre adayların oy oranları şöyle: Erdoğan yüzde 52,10 Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,90.
SER-AR | Erdoğan: Yüzde 48,7 Kılıçdaroğlu: Yüzde 51,3
ALF | ARAŞTIRMA Erdoğan: Yüzde 49,7 Kılıçdaroğlu: Yüzde 50,3