İşte ikinci tur sonucunu bilen anket şirketleri

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonuçları belli oldu. Hangi anket şirketi seçim sonucunu bildi, hangisi bilemedi?

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
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İşte ikinci tur sonucunu bilen anket şirketleri - Resim: 1

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde en çok tartışılan konulardan biri de anket şirketleri oldu. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu bilen ve bilmeyen anket şirketleri şöyle:

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İşte ikinci tur sonucunu bilen anket şirketleri - Resim: 2

Saat 20.25 itibariyle Anadolu Ajansı verilerine göre adayların oy oranları şöyle: Erdoğan yüzde 52,10 Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,90.

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İşte ikinci tur sonucunu bilen anket şirketleri - Resim: 3

SER-AR | Erdoğan: Yüzde 48,7 Kılıçdaroğlu: Yüzde 51,3

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İşte ikinci tur sonucunu bilen anket şirketleri - Resim: 4

ALF | ARAŞTIRMA Erdoğan: Yüzde 49,7 Kılıçdaroğlu: Yüzde 50,3

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