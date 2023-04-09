'İnce'nin adaylık ısrarı Cumhur İttifakı'nı başlarda sevindirdi, sonra sıkıntı oldu'

'MUHARREM İNCE'Yİ BU NEDENLE ÇOK ÖNEMSİYORLAR'

Muharrem İnce’yi bu nedenle çok önemsiyorlar. Fakat orada da sıkıntı var. AKP’nin strateji ekibinin masasındaki anketlerde İnce’nin oyu yüzde 10’u buluyor. Ama buna sevinemiyorlar. Çünkü kendi mecralarında görüldükçe İnce AKP ve MHP’li seçmenden de oy alıyor.