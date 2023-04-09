'İnce'nin adaylık ısrarı Cumhur İttifakı'nı başlarda sevindirdi, sonra sıkıntı oldu'
Gazeteci Sedat Bozkurt, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylığının AKP ve MHP'deki yansımalarının dününü, bugününü anlattı.
Kısa Dalga yazarı Sedat Bozkurt, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine 1.5 ay kalmışken AKP ve Saray'daki strateji masalarının hayli yoğun çalıştıkları bilgisini paylaştı.
"Her gün sokaktan toplanan verileri değerlendirerek planlama yapıyorlar. Önlerine koydukları en büyük hedef, birinci turda kaybetmemek. Çıta çok düşük ve aynı zamanda bir tür yenilginin kabullenilmesi anlamına geliyor bu durum" diyen Bozkurt, şöyle devam etti:
"Erdoğan çok rahat. Onun bu rahatlığı kurmay ekibini biraz geriyor. Hedefleri olan 'birinci turda kaybetmezlerse' 2’nci turda 'ne yaparak kazanacaklarının' cevabı kurmay kadroda yok.
Birinci turda erdoğan’a oy vermeyen seçmenin 2’nci turda neden oy vereceğinin cevabı Erdoğan dışında kimsede yok. Bu nedenle tek hedef var, birinci turda kaybetmemek.
'MUHARREM İNCE'Yİ BU NEDENLE ÇOK ÖNEMSİYORLAR'
Muharrem İnce’yi bu nedenle çok önemsiyorlar. Fakat orada da sıkıntı var. AKP’nin strateji ekibinin masasındaki anketlerde İnce’nin oyu yüzde 10’u buluyor. Ama buna sevinemiyorlar. Çünkü kendi mecralarında görüldükçe İnce AKP ve MHP’li seçmenden de oy alıyor.