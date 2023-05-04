İktidara yakın SONAR'dan 41 ilde anket: İşte adayların son oy oranları!
AKP'ye yakınlığı ile bilinen kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programında kendi yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.
SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programında yaptığı anketin sonuçlarını yayınladı. Bayrakçı ve SONAR, AKP'ye yakın olmasıyla biliniyor.
Bayrakçı'nın açıklamaları şöyle:
"2 partide biraz yoğunlaşma oldu. AK Parti ve CHP'ye bir yöneliş oldu. AK Parti 40'ın ya altı ya da üstü civarına geldi. CHP de 30'un biraz üstüne altına geldi. MHP dendiği kadar az oy almayacak. Yeniden Refah'ın da 2'ye kadar katkısı var.
DSP'de bazıları çok eleştirdi ama 400-500 bine yakın oy ki bu da yüzde 1'e tekabül eder. Cumhur İttifakı ile ilgili barıştırdı diyebilirim.
Millet İttifakı'nda durum CHP'de oy artışı var adayın Kılıçdaroğlu olmasından dolayı. DEVA'nın 1 puan, Gelecek'in daha az bir katkısı var Saadet ile birlikte 3 puan bir katkı oluyor. Ankara 1. bölgede adaylar nedeniyle sıkıntı çekecek ama Erzincan'da Sarıgül sebebiyle vekil çıkaracaklar. İYİ Parti iyi bir çıkıştaydı ve duraksamaya geçti. Kendi ölçülerinde gücünü koruyor.