İktidara yakın SONAR'dan 41 ilde anket: İşte adayların son oy oranları!

Bayrakçı'nın açıklamaları şöyle:

"2 partide biraz yoğunlaşma oldu. AK Parti ve CHP'ye bir yöneliş oldu. AK Parti 40'ın ya altı ya da üstü civarına geldi. CHP de 30'un biraz üstüne altına geldi. MHP dendiği kadar az oy almayacak. Yeniden Refah'ın da 2'ye kadar katkısı var.