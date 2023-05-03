İktidara yakın şirketten 81 ilde anket: İşte bu pazar seçim olsa yaşanacak senaryo
İktidara yakın ADA Araştırma Şirketi, son anket sonuçlarını paylaştı. Ankete göre seçim ilk turda bitmezken, MHP'nin de İYİ Parti'nin önünde gösterildiği görüldü.
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14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala anket firmaları da harekete geçti. Peş peşe anket sonucu açıklayan firmalar en yakın tahmini yapabilmek için birbiriyle yarışmaya başladı.
Son olarak iktidara yakın ADA Araştırma, 81 ilde 3278 kişi ile 26-29 Nisan tarihleri arasında yapılan anketin sonuçlarını paylaştı.
Ankete göre partilerin oy oranları şöyle oldu:
AKP: %39,3
CHP: %26,9