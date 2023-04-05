İktidara yakın şirketin anketi: AKP'nin oyu yüzde 39'un altında, MHP barajı kılpayı geçiyor
İktidara yakınlığıyla bilinen ASAL Araştırma, son seçim anketinin sonuçlarını resmi Twitter hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştı. 2018'de oyların yüzde 42.6'sını alan AKP'nin bu oranın altında kaldığı görülüyor. MHP ise yüzde 7'lik seçim barajını kılpayı geçiyor.
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine yaklaşık 1.5 ayın kaldığı Türkiye'de gözler, kamuoyu araştırma şirketlerinin açıkladığı anketlere çevrildi.
Bu kapsamda son anket, iktidara yakınlığıyla bilinen ASAL Araştırma'dan geldi.
Buna göre AKP, 'bu pazar seçim olsa' yüzde 38.8 oranında oy alıyor. Parti, 2018'de yüzde 42.6'yla sandıktan birinci çıkmıştı.
CHP: Yüzde 23.2
Ana muhalefet partisi, son seçimde yüzde 22.6 oranında oy almıştı.