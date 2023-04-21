İktidara yakın şirket, son anketin sonuçlarını paylaştı

İktidara yakın anket şirketinin verilerine göre Recep Tayyip Erdoğan'ın oyu yüzde 42.8 olurken, CHP lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyu ise yüzde 40.9 oldu.