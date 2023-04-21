İktidara yakın şirket, son anketin sonuçlarını paylaştı
İktidara yakın Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, 14 Mayıs seçimleri öncesinde gerçekleştirilen anket sonuçlarını paylaştı. Ankete göre Erdoğan ile Kılıçdaroğlu'nun oy oranları birbirine çok yakın. Arada 2 puan var fark.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bayrakçı'nın açıkladığı verilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, adaylık yarışında Kılıçdaroğlu'nun yaklaşık 2 puan önünde.
İktidara yakın anket şirketinin verilerine göre Recep Tayyip Erdoğan'ın oyu yüzde 42.8 olurken, CHP lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyu ise yüzde 40.9 oldu.
Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin oyu yüzde 7.1 olarak ölçüldü.
Ata İttifakı adayı Sinan Oğan'ın oyu ise 2.0 olarak yansıdı.