İktidara yakın şirket, anket sonuçlarını paylaştı: Erdoğan ilk turda kazanıyor
İktidara yakın şirket Areda Survey tarafından yapılan son ankete göre Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan ilk turda kazanıyor. Cumhur İttifakı da yüzde 50 oy oranının üstüne çıkıyor.
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14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala; iktidara yakınlığıyla bilinen Areda Survey Araştırma'nın yaptığı son anketin sonuçları açıklandı.
Siyasal İletişimci Ferhat Murat, A Haber canlı yayınında Areda Survey tarafından 15-20 Nisan 2023 tarihleri arasında 17 bin 400 kişi ile yapıldığı açıklanan anketin sonuçlarını paylaştı.
Araştırmaya katılan seçmenlere ilk olarak "Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kim kazanır?" sorusu yöneltildi.
Seçmenler; yüzde 51,4 ile Erdoğan'ın kazanacağını belirtirken Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanabileceğini düşünenlerin oranı yüzde 41,8 olarak ölçüldü.