İkinci tur süreci nasıl işleyecek? İşte sandığa gitmeden önce gün gün YSK'nın seçim takvimi
14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim sonuçları açıklanırken seçimin ikinci tura kaldığı kesinleşti. İkinci tur sürecinde neler yaşanacak? İşte YSK'nın ikinci tur takvimi.
YSK’nin 15 Mayıs saat 10.00 itibarıyla açıkladığı verilere göre, Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 49,40; Kemal Kılıçdaroğlu’nun ise yüzde 44,96 oy aldığı açıklandı.
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK? İŞTE İKİNCİ TUR GÜN GÜN YKS SEÇİM TAKVİMİ
16 MAYIS SALI
İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı il seçim kuruluna yapılacak itiraz süresi saat 17.00'de son bulacak ve yapılan itirazlar il seçim kurullarınca en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.
17 MAYIS ÇARŞAMBA
İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı YSK'ya yapılacak itiraz süresi 17.00'de sona erecek.
İlçe seçim kurullarınca, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişikliklerinin SEÇSİS'e işlenmesine başlanacak.
Yurt dışı ilçe seçim kurulunca, varsa saklama ve ulaştırma kurulu, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişiklikleri yapılacak.
18 MAYIS PERŞEMBE
İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak.