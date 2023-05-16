İkinci tur süreci nasıl işleyecek? İşte sandığa gitmeden önce gün gün YSK'nın seçim takvimi

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK? İŞTE İKİNCİ TUR GÜN GÜN YKS SEÇİM TAKVİMİ

16 MAYIS SALI

İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı il seçim kuruluna yapılacak itiraz süresi saat 17.00'de son bulacak ve yapılan itirazlar il seçim kurullarınca en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.