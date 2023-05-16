'İkinci tur' kararı kesinleşti: İşte 16 Mayıs gazete manşetleri

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kaldığı kesinleşti. Gazeteler, kesinleşen 'ikinci tur' kararını manşetlerine taşıdı. İşte 16 Mayıs gazete manşetleri...

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'İkinci tur' kararı kesinleşti: İşte 16 Mayıs gazete manşetleri - Resim: 1
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'İkinci tur' kararı kesinleşti: İşte 16 Mayıs gazete manşetleri - Resim: 2
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'İkinci tur' kararı kesinleşti: İşte 16 Mayıs gazete manşetleri - Resim: 3
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'İkinci tur' kararı kesinleşti: İşte 16 Mayıs gazete manşetleri - Resim: 4
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