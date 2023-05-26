İkinci tur için iki farklı anket: İşte adaylar arasındaki son durum

Türkiye pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine kilitlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu vatandaşı ikna noktasında çalışmalarına devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.