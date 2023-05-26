İkinci tur için iki farklı anket: İşte adaylar arasındaki son durum

Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri öncesi ilk turda yanılan anket şirketleri yeniden harekete geçti. Seçimin ikinci turu için sonuç paylaşan anket şirketlerinden ikisi de Asal ve AREA oldu.

anket 2023 cumhurbaşkanı adayları 2023 seçim Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Millet İttifakı Cumhur İttifakı
Son Güncelleme:
İkinci tur için iki farklı anket: İşte adaylar arasındaki son durum - Resim: 1

Türkiye pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine kilitlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu vatandaşı ikna noktasında çalışmalarına devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. 

1 12
İkinci tur için iki farklı anket: İşte adaylar arasındaki son durum - Resim: 2

Son olarak Asal Araştırma ve AREA Araştırma da ikinci tur anket sonuçlarını paylaştı. Şirketlerin verilerine göre yarışın sonucu şöyle:

2 12
İkinci tur için iki farklı anket: İşte adaylar arasındaki son durum - Resim: 3

AREA ARAŞTIRMA

24-25 Mayıs 2023 tarihinde 26 ilde 2.026 kişiyle yapılan ankette seçmene cumhurbaşkanı adaylarından hangisine oy vereceği soruldu. 

3 12
İkinci tur için iki farklı anket: İşte adaylar arasındaki son durum - Resim: 4

Şirketten yapılan açıklamada "Araştırmanın hata payı ±%2,18 olarak hesaplanmıştır. Araştırmanın hata payı dikkate alındığında seçimin başa baş rekabetle sürdüğü görülmektedir." denildi.

Area'nın açıkladığı sonuçlara göre adayların oy oranları şöyle:

4 12