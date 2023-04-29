'İki isimin oylarında ciddi düşüş var' dedi ve ekledi: 'Seçimin ilk turda bitme ihtimali...'
ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yayınladı.
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Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaştıkça Türkiye'de siyaset gündemi oldukça hareketli günler geçiriyor. Adayların belli olmasının ardından yapılan siyasi anket sonuçları da kamuoyu üzerinde oldukça ilgi görüyor.
Son olarak ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, Twitter hesabından seçim sonucuyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Pösteki iki ismin oylarında düşüş olduğuna dikkat çekti.
Pösteki sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
"Ramazan Bayramı’nda geniş ailelerin buluşması, 3. Yol olarak ortaya çıkan Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın oylarında azalış meydana getirmiş gibi görünüyor. Bayramdan önce yaptığımız çalışmalara göre bu iki ismin oylarında ciddi düşüşler gözlemliyoruz.