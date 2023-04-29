'İki isimin oylarında ciddi düşüş var' dedi ve ekledi: 'Seçimin ilk turda bitme ihtimali...'

"Ramazan Bayramı’nda geniş ailelerin buluşması, 3. Yol olarak ortaya çıkan Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın oylarında azalış meydana getirmiş gibi görünüyor. Bayramdan önce yaptığımız çalışmalara göre bu iki ismin oylarında ciddi düşüşler gözlemliyoruz.