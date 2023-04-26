Hiçbir ankette böyle sonuç görülmedi: İşte 18-28 yaş arası gençlerin oy tercihi
TAG Araştırma 18-28 yaş arası gençlerle yaptığı son anketin sonucunu paylaştı. Ankete göre gençlerin tercihi ise Millet İttifakı oldu.
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14 Mayıs seçimlerine çok kısa bir süre kala açıklanan anketler de daha dikkatli takip edilmeye başlandı. Peş peşe yayımlanan sonuçlarda en dikkat çekeni ise Millet İttifakı'nın yükselişi oldu.
TAG Araştırma da son anket sonuçlarını sosyal medyada paylaştı. Araştırma 18-28 yaş arası 1800 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Araştırmada "Bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?" diye soruldu.
İşte anketten çıkan sonuç:
CHP: Yüzde 37,6