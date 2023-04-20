Herkesin merak ettiği şehirde son anket: Mustafa Sarıgül vekil olabiliyor mu?
ORC Araştırma, il il yaptığı anket sonuçlarını sosyal medyada paylaşmaya başladı. Anket firması son olarak Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün aday gösterildiği Erzincan'da yapılan anketin sonuçlarını paylaştı.
2023 seçimlerine 1 aydan kısa bir süre kaldı. Anket şirketleri artık il bazında anketlerini yayımlamaya başlarken, ORC'nin de il il yaptığı anketin sonuçları paylaşıldı.
Son olarak Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün CHP listelerinden aday gösterildiği Erzincan'ın anket sonuçları paylaşıldı.
2018 seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın iki vekil çıkardığı, Millet İttifakı'nın ise vekil çıkaramadığı Erzincan'dan gelen son anketin sonucuna göre partilerin oy oranları şöyle oldu:
AKP: Yüzde 38,4