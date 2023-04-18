Her şeyi ortaya döktü | İnce'nin 'tetikçi' dediği Özkiraz: Konumuz sahte anketler ve İnce'nin arkasındaki derin destekler
Avrasya Araştırma kurucusu Kemal Özkiraz, kendisine 'tetikçi' diyen Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye tepki gösterdi. Twitter hesabından paylaşımlar yapan Özkiraz, "Bugün konumuz sahte anketler ve İnce'nin arkasındaki derin destekler..." diye yazdı.
Kemal Özkiraz, kendisine 'tetikçi' diyen Muharrem İnce'ye Twitter hesabından tepki gösterdi.
Özkiraz'ın paylaşımları şöyle:
Muharrem İnce isimli saray stepnesi dün benim için tetikçi demiş. Uyduruk anketler yapıyormuşuz. Bu arada bunu söylerken -benimle evlenmeden çok önce- CHPli belediyede çalışan eşimi de konuşmuş. Parti sözcüsünün eşinin 5li cetede çalışmasının normal olduğunu savunurken , benim eşimin bir kamu kurumunda çalışmış olmasını diline dolamaya da hiç utanmamış. Okumuş, eğitim almış bir kadının "erkek torpili olmadan" bir kamu kurumunda çalışabileceğine inanmayan tüm mağara kaçkını ilkeller gibi içindeki önyargıyı dışa vurmuş. Amaçlarına hizmet ettiği kadın düşmanlarıyla bu noktada da hiç ayrışmamış. Ama konumuz bu değil. Çünkü bu yaşına kadar insan olamamış ilkel bir insansıya eğitim verecek kadar boş vaktim yok. Bugün konumuz sahte anketler ve İnce'nin arkasındaki derin destekler...
Takip edenler bilir 18 Mart tarihinde "yakın zamanda ince ve partisi lehine manuplasyonlar olacağını" söylemiştim. O tarihten sonra İnce ile doğrudan bağlantılı bir kişi tarafından hem bana hem sosyal medyaya bir anket servis edildi. O ankette İnce ve MP aşırı derecede abartılmıştı. İyi Parti'nin oyları ise yüzde 4 seviyelerine kadar geriletilmisti.
Sözde çalışmanın çok komik olduğunu söylediğimde anketleri yayınlayan kişi "bence de komik ama 5 yerden teyit edildi, yakında herşe böyle olacak" demişti. (Ekran görüntülerini altta paylaşıyorum)