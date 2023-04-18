Her şeyi ortaya döktü | İnce'nin 'tetikçi' dediği Özkiraz: Konumuz sahte anketler ve İnce'nin arkasındaki derin destekler

Özkiraz'ın paylaşımları şöyle:

Muharrem İnce isimli saray stepnesi dün benim için tetikçi demiş. Uyduruk anketler yapıyormuşuz. Bu arada bunu söylerken -benimle evlenmeden çok önce- CHPli belediyede çalışan eşimi de konuşmuş. Parti sözcüsünün eşinin 5li cetede çalışmasının normal olduğunu savunurken , benim eşimin bir kamu kurumunda çalışmış olmasını diline dolamaya da hiç utanmamış. Okumuş, eğitim almış bir kadının "erkek torpili olmadan" bir kamu kurumunda çalışabileceğine inanmayan tüm mağara kaçkını ilkeller gibi içindeki önyargıyı dışa vurmuş. Amaçlarına hizmet ettiği kadın düşmanlarıyla bu noktada da hiç ayrışmamış. Ama konumuz bu değil. Çünkü bu yaşına kadar insan olamamış ilkel bir insansıya eğitim verecek kadar boş vaktim yok. Bugün konumuz sahte anketler ve İnce'nin arkasındaki derin destekler...