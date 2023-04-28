Hangi parti hangi ilde kazanıyor? İşte seçim akşamı ekranda yayımlanacak haritanın rengi!

Türkiye'nin en kritik seçimlerinden biri olan 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala, peş peşe açıklanan anketler muhalefetin iktidara geleceği ile ilgili umut vermeye başladı. 21 yıllık AKP iktidarının sonuna gelindiği düşünülen seçimlerle ilgili farklı çalışmalar da yapılmaya başlandı.