Hangi parti hangi ilde kazanıyor? İşte seçim akşamı ekranda yayımlanacak haritanın rengi!
600vekil.com internet sitesi, yapılan tüm anketlerin ortalamasını alarak bir seçim simülasyonu hazırladı. Simülasyona göre hangi ilin kaç vekil çıkaracağı, hangi partinin parlamentoda kaç koltuğa sahip olacağı ve kimin cumhurbaşkanı olacağı gibi birçok veri ortaya çıktı.
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Türkiye'nin en kritik seçimlerinden biri olan 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala, peş peşe açıklanan anketler muhalefetin iktidara geleceği ile ilgili umut vermeye başladı. 21 yıllık AKP iktidarının sonuna gelindiği düşünülen seçimlerle ilgili farklı çalışmalar da yapılmaya başlandı.
600vekil.com internet sitesi de anket ortalamalarını kullanarak bir seçim simülasyonu hazırladı. Simülasyona göre cumhurbaşkanlığı seçimini Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanma olasılığı yüzde 67 görülürken, cumhurbaşkanı adaylarının oy oranlarının da şöyle olması bekleniyor:
Kemal Kılıçdaroğlu: %48.2
Recep Tayyip Erdoğan: %43.5