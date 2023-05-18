Hakan Bayrakçı’dan ikinci tur için üç farklı senaryo: Canlı yayında tek tek oran verdi
28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için Sonar Araştırma sahibi Hakan Bayrakçı'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.
14 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için sandık başına giden Türkiye, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için 28 Mayıs'ta yeniden oy kullanacak.
Sandıkların yüzde 100'ünün açıldığı seçimlerde; yüzde 49.52 oy alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yüzde 44.88 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu ikinci turda yarışmaya hazırlanırken, herkes ilk turda yüze 5.17 oy oranına sahip olan Sinan Oğan'ın tavrını merak ediyor...
14 MAYIS SEÇİMİNİ DOĞRU TAHMİN ETMİŞTİ
Seçimlerin ikinci tura kalacağını ve adayların oy oranlarını en doğru şekilde tahmininde bulunan Sonar Araştırma'nın sahibi Hakan Bayrakçı, ikinci tura dair önemli değerlendirmelerde bulundu.
DİKKAT ÇEKEN 2. TUR TAHMİNİ
İlk tur için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranının yüzde 48.8; Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranının yüzde 44.1 ve Sinan Oğan'ın oy oranını yüzde 3.5 olarak açıklayarak dikkatleri üzerine çeken Bayrakçı, CNN Türk'ye yaptığı açıklamada; Sinan Oğan'ın oylarının ikinci turda nasıl dağılacağını açıkladı.