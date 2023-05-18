Hakan Bayrakçı’dan ikinci tur için üç farklı senaryo: Canlı yayında tek tek oran verdi

DİKKAT ÇEKEN 2. TUR TAHMİNİ

İlk tur için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranının yüzde 48.8; Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranının yüzde 44.1 ve Sinan Oğan'ın oy oranını yüzde 3.5 olarak açıklayarak dikkatleri üzerine çeken Bayrakçı, CNN Türk'ye yaptığı açıklamada; Sinan Oğan'ın oylarının ikinci turda nasıl dağılacağını açıkladı.