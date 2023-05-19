Gündem yaratan ORC anketiyle ilgili günler sonra gelen açıklama: 'Bile isteye yapmadık'
ORC'nin 12 Mayıs'ta paylaştığı anket sonuçları çok konuşulurken o ankete dair tartışmalar seçimin ardından da yaşandı. Seçimden 4 gün sonra ORC'nin Genel Müdürü Mehmet Pösteki'den açıklama geldi.
14 Mayıs seçimleri öncesi araştırma şirketlerinin yayınladığı anket sonuçları sık sık gündem oluyordu. Özellikle ORC Araştırma'nın 12 Mayıs'ta paylaştığı anket çok konuşulmuştu. Seçimin ardından sonuçların netleşmesiyle anket şirketlerinin de daha önce yayınladığı araştırma sonuçları tartışılmaya başlandı.
ORC Araştırma, 12 Mayıs'ta yayınladığı anketlerinde, 14 Mayıs 2023 seçimleri için cumhurbaşkanlığı oy tercihlerine dair Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 51.7, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 44,3, Sinan Oğan yüzde 2.8 ve Muharrem İnce yüzde 1.3 şeklinde bir oy dağılımı açıklamıştı.
ORC diğer anketinde de 14 Mayıs 2023 milletvekili seçimleri için "Türkiye geneli siyasi parti oy tercihleri' araştırmasına dair AK Parti yüzde 34,5, CHP yüzde 28,4, İYİ Parti yüzde 13,7, YSP yüzde 10,6, MHP yüzde 7,3 ve diğer de yüzde 5,5 olarak oy dağılımı açıklamıştı.
Seçimlere dair kesin olmayan sonuçlar gelince ve genel durum netlik kazanmaya başlayınca ORC Araştırma'nın o anketi de yeniden gündem olmuştu. ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı.