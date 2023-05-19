Gündem yaratan ORC anketiyle ilgili günler sonra gelen açıklama: 'Bile isteye yapmadık'

ORC diğer anketinde de 14 Mayıs 2023 milletvekili seçimleri için "Türkiye geneli siyasi parti oy tercihleri' araştırmasına dair AK Parti yüzde 34,5, CHP yüzde 28,4, İYİ Parti yüzde 13,7, YSP yüzde 10,6, MHP yüzde 7,3 ve diğer de yüzde 5,5 olarak oy dağılımı açıklamıştı.