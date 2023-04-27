Google araştırmasında son durum: Erdoğan'ın etkili olduğu kentlerde ilgi Kılıçdaroğlu'na döndü

Google Trendler üzerinden liderlere duyulan ilgi hesaplandı. Erdoğan'a ilgi gösteren bazı illerde son 1 haftada Kılıçdaroğlu'nun ön plana çıktığı ve ilginin giderek arttığı belirtildi.

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Google araştırmasında son durum: Erdoğan'ın etkili olduğu kentlerde ilgi Kılıçdaroğlu'na döndü - Resim: 1

TEPAV değerlendirmesinde son bir haftada daha önce Erdoğan’a ilgi gösterilen bazı illerde Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik ilginin giderek arttığına dikkat çekildi.

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Google araştırmasında son durum: Erdoğan'ın etkili olduğu kentlerde ilgi Kılıçdaroğlu'na döndü - Resim: 2

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), ‘Google trendler üzerinden 2023 seçimlerine bakış’ adlı bir değerlendirme yayımladı. 

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Google araştırmasında son durum: Erdoğan'ın etkili olduğu kentlerde ilgi Kılıçdaroğlu'na döndü - Resim: 3

Değerlendirme notunda belli bölgelerdeki eğilimlere ilişkin anlık veri sağlayan Google Trendler kullanılarak adaylara yönelik yurttaş eğilimlerinin seçim sonuçlarına ilişkin gösterge olarak kullanılabilirliği incelendi.

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Google araştırmasında son durum: Erdoğan'ın etkili olduğu kentlerde ilgi Kılıçdaroğlu'na döndü - Resim: 4

Değerlendirmede önce 2020 ABD Başkanlık Seçimleri, 2022 Brezilya Başkanlık Seçimleri ve 2019 İstanbul Büyükşehir Belediye Seçimleri incelendi. 

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