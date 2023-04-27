Google araştırmasında son durum: Erdoğan'ın etkili olduğu kentlerde ilgi Kılıçdaroğlu'na döndü
Google Trendler üzerinden liderlere duyulan ilgi hesaplandı. Erdoğan'a ilgi gösteren bazı illerde son 1 haftada Kılıçdaroğlu'nun ön plana çıktığı ve ilginin giderek arttığı belirtildi.
TEPAV değerlendirmesinde son bir haftada daha önce Erdoğan’a ilgi gösterilen bazı illerde Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik ilginin giderek arttığına dikkat çekildi.
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), ‘Google trendler üzerinden 2023 seçimlerine bakış’ adlı bir değerlendirme yayımladı.
Değerlendirme notunda belli bölgelerdeki eğilimlere ilişkin anlık veri sağlayan Google Trendler kullanılarak adaylara yönelik yurttaş eğilimlerinin seçim sonuçlarına ilişkin gösterge olarak kullanılabilirliği incelendi.
Değerlendirmede önce 2020 ABD Başkanlık Seçimleri, 2022 Brezilya Başkanlık Seçimleri ve 2019 İstanbul Büyükşehir Belediye Seçimleri incelendi.