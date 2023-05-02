Gezici: İlk turda kazanan yok, ikincide Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki fark 5 puanı geçiyor

Gezici Araştırma Şirketi'nin son anketinde Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın toplam oylarının yüzde 6'yı geçmesi halinde seçimin ikinci tura kalacağı görüldü.

Muharrem İnce Sinan Oğan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan anket
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Gezici: İlk turda kazanan yok, ikincide Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki fark 5 puanı geçiyor - Resim: 1

İlk olarak 18 Haziran 2023'te yapılması planlanan, ancak daha sonra çeşitli gerekçelerle 14 Mayıs'a çekilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine 12 gün kala gözler, kamuoyu araştırma şirketlerinin paylaştığı anket çalışmalarına çevrildi. 

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Gezici: İlk turda kazanan yok, ikincide Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki fark 5 puanı geçiyor - Resim: 2

Gezici Araştırma Şirketi'nin son anketi 13. Cumhurbaşkanının belirlenmesinin ikinci tura kalacağını işaret etti.'nin son anketi 13. Cumhurbaşkanının belirlenmesinin ikinci tura kalacağını işaret etti.

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Gezici: İlk turda kazanan yok, ikincide Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki fark 5 puanı geçiyor - Resim: 3

Sözcü gazetesinden Batuhan Serim'in haberine göre Gezici, 24-26 Nisan tarihleri arasında 29 il ve 152 ilçede 3 bin 991 kişiyle görüşme gerçekleştirdi.

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Gezici: İlk turda kazanan yok, ikincide Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki fark 5 puanı geçiyor - Resim: 4

İLK TURDA YÜZDE 50'YE ÇOK YAKIN

Ankete katılanların yüzde 48.7'si Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söyledi.

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