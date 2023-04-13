Gezici Araştırma kaybedilen oy oranını açıkladı: Kadınlar AKP'den kopuyor
Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, kadınların AKP'den kopmasının gerekçesi olarak, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması, kadına yönelik şiddetin önlenmemesi gibi algıların ön plana çıktığını belirtiyor.
İlk olarak 18 Haziran 2023'te yapılması planlanan, ancak daha sonra çeşitli gerekçelerle 14 Mayıs'a çekilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine iki ay kala gözler, kamuoyu araştırma şirketlerinin paylaştığı anket çalışmalarına çevrildi.
Gezici Araştırma, bu kapsamda partilerin güncel durumuyla ilgili yürüttüğü son saha çalışmasının sonuçlarını açıkladı.
Şirketin son kamuoyu yoklamasına göre AKP, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkınca, yüzde 16 oranında kadın seçmeni kaybetti.
Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan'ın haberine göre geçmişte AKP'ye oy verenlerin yüzde 64'ü kadınken, şu an bu oran yüzde 48'lere düştü.