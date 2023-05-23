Gazeteler Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'na desteğini nasıl gördü?

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, 28 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turunda Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı. Gazeteler Oğan'ın kararını böyle verdi.

Sinan Oğan
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Gazeteler Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'na desteğini nasıl gördü? - Resim: 1
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Gazeteler Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'na desteğini nasıl gördü? - Resim: 2
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Gazeteler Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'na desteğini nasıl gördü? - Resim: 3
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Gazeteler Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'na desteğini nasıl gördü? - Resim: 4
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