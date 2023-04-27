Fatih Altaylı: Savcının kararı muhteşem, edep yoksunlarının açacağı davalara emsal olur umarım
Gazeteci Fatih Altaylı, adını anmadığı bir savcıyı verdiği karardan dolayı kutladı: "Bu muhteşem kararın bu gibi edep yoksunlarının açacağı haksız davalara emsal olacağını umuyorum."
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, daha önce okurlarını 'gazeteci' ya da 'yorumcu' kisvesi altında dolaşan bazı tiplerin bazen yayınlarda ama özellikle sosyal medya paylaşımlarında insanları tahrik ettiklerini ve bu tahriklerden sonra kendilerine edilen hakaretleri yargıya taşıdıkları konusunda uyardığını söyledi.
Bu kişilerin yargılama sürecinin sonunda aldıkları tazminatları 'gelir kapısı' haline getirdiklerini dile getiren Altaylı, "Aylık 20-30 bin dolarlık gelirler söz konusu idi" ifadesini kullandı.
"Ben de sizlere 'Bu tiplere küfür falan etmeyin. Bundan zevk alıyorlar çünkü bunu gelir kapısı yapıyorlar' diye uyarıda bulunmuştum. Çünkü bu iktidar trolleri, trollükten kazandıklarının onlarca kat fazlasını buradan elde ediyorlardı" diyen Altaylı, geçtiğimiz günlerde bir savcının verdiği kararı paylaştı:
"Ancak geçtiğimiz günlerde, bir savcımız, yargıyı gelir kapısı, hakimleri ve savcıları da kendi çalışanı haline getirenlerden biri ile ilgili çok önemli bir takipsizlik kararına imza attı.