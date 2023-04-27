Fatih Altaylı: Savcının kararı muhteşem, edep yoksunlarının açacağı davalara emsal olur umarım

"Ben de sizlere 'Bu tiplere küfür falan etmeyin. Bundan zevk alıyorlar çünkü bunu gelir kapısı yapıyorlar' diye uyarıda bulunmuştum. Çünkü bu iktidar trolleri, trollükten kazandıklarının onlarca kat fazlasını buradan elde ediyorlardı" diyen Altaylı, geçtiğimiz günlerde bir savcının verdiği kararı paylaştı: