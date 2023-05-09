Erdoğan'ın 'sarsılmaz' kalesinde son anket: İşte partilerin ve adayların son oy oranları

Alf Araştırma Şirketi, Bursa 1. ve 2. Bölgeleri ile Mersin için yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Erdoğan'ın en sadık destekçileri olan Bursa halkının oy tercihinin değiştiği görüşürken, Mersin'de CHP yükselişe geçti.

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Erdoğan'ın 'sarsılmaz' kalesinde son anket: İşte partilerin ve adayların son oy oranları - Resim: 1

Alf Araştırma Şirketi, Bursa birinci bölge, ikinci bölge ve Mersin'de yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Anket, 29 Nisan 3 Mayıs'ta bin 850 kişiyle yüz yüze yapıldı. 

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Erdoğan'ın 'sarsılmaz' kalesinde son anket: İşte partilerin ve adayların son oy oranları - Resim: 2

Ankete göre Bursa'nın iki seçim bölgesinde de Erdoğan oy kaybederken AKP ve MHP'nin oylarında da düşüş yaşandı.

Anketin sonuçları şöyle:

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Erdoğan'ın 'sarsılmaz' kalesinde son anket: İşte partilerin ve adayların son oy oranları - Resim: 3

1. BÖLGE

AKP: Yüzde 34,7

AKP 2018 seçimlerinde Bursa 1. bölgede yüzde 43,14 oy almıştı.

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Erdoğan'ın 'sarsılmaz' kalesinde son anket: İşte partilerin ve adayların son oy oranları - Resim: 4

CHP:  Yüzde 31,1

CHP bir önceki seçimde 1. bölgede yüzde 25,82 oy aldı.

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