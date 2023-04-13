Erdoğan'ın 'Hedef 2023' diyerek sıraladığı vaatlerin hiçbiri gerçekleştirilmedi
AKP, 2011'de "Hedef 2023" sloganıyla açıkladığı vaatlerin hiçbirini gerçekleştiremedi. İşte aradan 12 yıl geçmesine rağmen hayata geçirilemeyen vaatler ve gerçekler...
AKP, 2011 genel seçimi öncesinde “Türkiye hazır, hedef 2023” sloganıyla kamuoyuna bir dizi vaatte bulunmuştu. "Türkiye’yi dünyada hak ettiği konuma getireceği" iddia edilen bu vaatlerin açıklanmasının ardından yaklaşık 12 yıl geçti ve 2023 seçimlerine yaklaşık bir ay kaldı. 2002'den beri iktidarda olan AKP’nin bu süre zarfında 2023 hedeflerinin ne kadarına ulaşabildiğini Aposto derledi.
Vaat: "Dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına gireceğiz."
Gerçek: Türkiye, 2022 itibarıyla dünyanın en büyük 20'nci ekonomisi, 2023'te daha da gerilemesi bekleniyor. AKP'nin iktidara geldiği 2002'de ise 17'nci sıradaydı.
Vaat: "Kişi başı geliri 25 bin dolara çıkaracağız."
Gerçek: 2022’de kişi başına düşen milli gelir 10 bin 655 dolar oldu. Türkiye bu performansıyla Bulgaristan ve İran’ın gerisinde kalarak dünya genelinde 78'inci sırada yer aldı.
Vaat: "2023’te ihracatımızı 500 milyar dolara, ihracattaki ileri ve yüksek teknolojili ürünlerin payını %20’ye çıkaracağız."
Gerçek: Türkiye 2022'de 254 milyar dolar ihracat yaptı. Yüksek teknolojili ürünlerin ihracattaki payı ise %2,8’de kaldı.