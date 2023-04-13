Erdoğan'ın 'Hedef 2023' diyerek sıraladığı vaatlerin hiçbiri gerçekleştirilmedi

AKP, 2011 genel seçimi öncesinde “Türkiye hazır, hedef 2023” sloganıyla kamuoyuna bir dizi vaatte bulunmuştu. "Türkiye’yi dünyada hak ettiği konuma getireceği" iddia edilen bu vaatlerin açıklanmasının ardından yaklaşık 12 yıl geçti ve 2023 seçimlerine yaklaşık bir ay kaldı. 2002'den beri iktidarda olan AKP’nin bu süre zarfında 2023 hedeflerinin ne kadarına ulaşabildiğini Aposto derledi.