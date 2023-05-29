Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesi köşe yazarlarının gündeminde: Kim, ne dedi?
Köşe yazarları, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 47.84 oranında oy aldığı, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise yüzde 52.16'yla bir kez daha cumhurbaşkanı seçildiği ikinci turun sonuçlarını yorumladı.
AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasında nefes nefese geçen yarışın galibi, dün itibariyle belli oldu. Erdoğan, oyların yüzde 52'sini alarak bir kez daha göreve getirildi.
Seçim sonuçları, köşe yazarlarının da gündemindeydi:
BARIŞ TERKOĞLU - CUMHURİYET
'MİLLETİN İMKÂNLARI ERDOĞAN’A'
"Bir taraf yoklukla propaganda yaparken bir taraf milletin sermayesini sonuna kadar kullandı. Bütün milletin imkânlarıyla üretilen Togg ve TCG gemisi seçim için meydanlarda sergilendi. Bizimmiş gibi Rus doğalgazı bedava dağıtıldı. Kamu açılışları seçim mitingine çevrildi. Yoksullara dağıtılmak için ayrılan patates çuvalları, depremzedelere ayrılan AFAD kolileri iktidarın seçim ofislerinden, araçlarından çıktı. Deprem konutları, “seçilemezsem” denilerek tehdide dönüştü.
TRT, Erdoğan’ı 48 saat, Kılıçdaroğlu’nu 32 dakika konuşturdu. Çoğu kamu imkânlarıyla yandaşlaştırılmış medyada aynı anda 14 kanalda canlı yayınında görünmesi yetmedi... Devletin televizyonu propaganda üssü, Milli Mücadele’yi duyursun diye kurulmuş Anadolu Ajansı seçim gecelerinin “istenildiği gibi” duyuranı oldu. RTÜK muhalif medyayı cezalandırıp, yargı iktidarın sevmediği gibi konuşanları sustururken iktidar yararına manipülasyon serbest oldu. Cumhurbaşkanının itiraf ettiği montajlı kasetlerle, duvarlara asılan sahte afişlerle, dağıtılan sahte bildirilerle, muhalefet terörist-hain-kâfir ilan edildi. Camilerde yapılan mitingleri tarikatların piyasaya sürülmesi izledi.
KURŞUNLA-SOPAYLA SEÇİM
Manipülasyonlar provokasyona dönüştü. Açıkça hedef gösterilen muhalefetin ofisleri silahlı, sopalı saldırılara uğradı. Polisin gözü önünde, Erzurum mitingine yapılan taşlı saldırılarla, muhalefet sokağa çıkamaz hale getirildi.
İlk turda 22 bin sandıktaki veriler olağandışıydı. Muhalefetin sandığı kontrol etmesi kimi zaman imkânsızlıklar kimi zaman sopayla engellendi. İktidar taraftarlarının toplu oy kullanımına izin veren sistem, sandıkları koruyan gönüllüleri engellemek için seferber oldu. İçişleri bakanı, Oy ve Ötesi’ne karşı, birinci sınıf Emniyet müdürlerini teamüllere aykırı şekilde görevlendirdi. Vekiller bile sandık başında dayak yedi."
FEHMİ KORU:
"(...) Yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ve hükümetini ciddi sorunlar bekliyor. Çoğu kendilerinin sebep olduğu sorunlar onlar. O sorunlara kampanyalar sırasında seçilebilmek için halka verilen sözlerin yerine getirilmesi çabaları da eklenecek.
Hiç kuşkusuz halktan güçlü bir destek aldı bu seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sorunlarla baş edebilmesi için o desteğin önemi büyük.
Kendisini tebrik ediyorum."