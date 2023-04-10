Engin Altay sayı verdi, net konuştu: Cemal Enginyurt'un seçilmeme riski yok
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, partisinin dün itibariyle Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim ettiği milletvekili adayları listesini değerlendirdi; buna ek olarak "Demokrat Partili Cemal Enginyurt, İstanbul birinci bölgeden 9. sırada kazanabilir mi?" sorusuna da yanıt verdi.
Türkiye'nin kaderi açısından kritik bir rol oynayacağı belirtilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine yaklaşık bir buçuk ay kaldı. Bu kapsamda siyasi partiler, sürecin en büyük parçası olan 'aday listeleriyle' ilgili çalışmalarını tamamladı ve Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti.
Aday gösterilen isimlerle ilgili değerlendirmeler yapılmaya devam ederken CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, katıldığı yayında gündeme ilişkin sorulara yanıt verdi.
SZC TV'de yayınlanan 'Her Açıdan' programında Ruhat Mengi'nin sorularını yanıtlayan Altay, partisinin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunduğu milletvekili listeleriyle ilgili olarak şunları söyledi:
"11 vilayetin dördünde biz seçimlere katılmıyoruz. İYİ Parti amblemi altında katılacağız. Örneğin Aksaray'da İYİ Parti'nin adayı birinci sırada olacak CHP Aksaray'da hiç seçime girmeyecek, ikinci sırada uygun görülürse bir CHP'li aday İYİ Parti adayı olarak orada seçime girecek.