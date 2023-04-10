Engin Altay sayı verdi, net konuştu: Cemal Enginyurt'un seçilmeme riski yok

Türkiye'nin kaderi açısından kritik bir rol oynayacağı belirtilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine yaklaşık bir buçuk ay kaldı. Bu kapsamda siyasi partiler, sürecin en büyük parçası olan 'aday listeleriyle' ilgili çalışmalarını tamamladı ve Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti.