En yakın tarihli anket açıklandı: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç!
Yöneylem Araştırma, 14-16 Nisan tarihleri arasında yapılan anketin sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Ankete göre partilerin son oy oranları dikkat çekti.
2023 seçimlerine 1 aydan az bir zaman kala anket firmaları da çalışmalarını hızlandırdı. Türkiye'nin "iktidar değişikliği" beklediği seçimde, parlamentoda partilerin nasıl bir dağılımla yer alacağı da merak konusu oldu.
Son olarak Yöneylem Araştırma, 14-16 Nisan tarihleri arasında 27 ilde 2 bin 422 kişi ile yaptığı anketin sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Ankete göre partilerin oy oranları kararsızlar dağıtılmadan önce şöyle oldu:
AKP: Yüzde 30,5
CHP: Yüzde 25,8