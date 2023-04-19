En yakın tarihli anket açıklandı: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç!

Son olarak Yöneylem Araştırma, 14-16 Nisan tarihleri arasında 27 ilde 2 bin 422 kişi ile yaptığı anketin sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Ankete göre partilerin oy oranları kararsızlar dağıtılmadan önce şöyle oldu: