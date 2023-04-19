En yakın tarihli anket açıklandı: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç!

Yöneylem Araştırma, 14-16 Nisan tarihleri arasında yapılan anketin sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Ankete göre partilerin son oy oranları dikkat çekti.

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En yakın tarihli anket açıklandı: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç! - Resim: 1

2023 seçimlerine 1 aydan az bir zaman kala anket firmaları da çalışmalarını hızlandırdı. Türkiye'nin "iktidar değişikliği" beklediği seçimde, parlamentoda partilerin nasıl bir dağılımla yer alacağı da merak konusu oldu.

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En yakın tarihli anket açıklandı: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç! - Resim: 2

Son olarak Yöneylem Araştırma, 14-16 Nisan tarihleri arasında 27 ilde 2 bin 422 kişi ile yaptığı anketin sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Ankete göre partilerin oy oranları kararsızlar dağıtılmadan önce şöyle oldu:

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En yakın tarihli anket açıklandı: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç! - Resim: 3

AKP: Yüzde 30,5

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En yakın tarihli anket açıklandı: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç! - Resim: 4

CHP: Yüzde 25,8

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